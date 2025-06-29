10 تحاليل طبية مجانية لأعضاء نقابة الصحفيين حتى نهاية 2025

كتب- عمرو صالح:

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، في بيان عن توقيع بروتوكول تعاون مع معامل رويال لاب في خطوة تهدف إلى دعم أعضاء النقابة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وبحسب البيان يتيح البروتوكول إعفاء المشتركين في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الطبية الأساسية. كما يحق لهم بموجب خطاب تحويل من إدارة مشروع العلاج الحصول على 10 تحاليل طبية مجانية، تشمل: صورة دم كاملة، وظائف الكبد (ALT & AST)، يوريك أسيد، كرياتينين، سكر صائم، سكر فاطر، سكر عشوائي، تحليل بول كامل، وتحليل براز، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.

يولي البروتوكول اهتمامًا خاصًا بكبار السن من رواد المهنة وأسرهم (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إعفاؤهم من رسوم الزيارة المنزلية. كما سيتم تقديم خدمات التحاليل الطبية في جميع أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرع.

ويُضاف إلى ذلك منح خصومات خاصة لأعضاء النقابة من غير المشتركين في مشروع العلاج، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الخدمة الطبية وتوفير المزيد من المزايا لأعضاء نقابة الصحفيين.

يُذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم النقابة لأعضائها على مختلف الأصعدة، ويعكس اهتمامها المستمر بصحة الصحفيين وعائلاتهم.

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