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"قومي المرأة" يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي

01:30 ص الأحد 29 يونيو 2025
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    قومي المرأة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي (3)
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    قومي المرأة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي (2)
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كتبت- نور العمروسي:

قام وفد من المجلس القومي للمرأة، بتكليف من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، بتقديم واجب العزاء لأهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف – محافظة المنوفية، والتي فقدت 18 من بناتها في الحادث الأليم الذي وقع الجمعة.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن وفد المجلس برئاسة الدكتورة سحر إمام، مقررة الفرع بمحافظة المنوفية، شارك في سرادق العزاء الرسمي المقام بالقرية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي حرص على تلقى العزاء بنفسه، في مشهد يعكس التضامن الكامل من الدولة مع أسر الضحايا.

وعقب المشاركة في السرادق، توجه وفد المجلس إلى منازل أسر الضحايا، حيث تم تقديم واجب العزاء بشكل شخصي للأمهات المكلومات، ونقل مشاعر الحزن والمواساة من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع التأكيد على أن المجلس يقف إلى جوارهن في هذا الظرف الأليم.

وتضمنت زيارة وفد المجلس أيضا بحث أوجه المساعدة والدعم الممكنة، والوقوف على احتياجات أسر الضحايا وأهالي القرية، تمهيدًا لرفعها للجهات المعنية.

وأعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسر الفقيدات.

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