رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف حقيقة ديونها - (فيديو)

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس خالد عباس، رئيس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شائعات الديون المزعومة أثيرت بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنها قضية ثانوية، مشددًا على أن الشركة لا تتحمل أي ديون، بل تمتلك سيولة كافية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أن تقارير التي تثار حول ديون الشركة غير صحيحة، مؤكدًا أن أي شخص كان يمكنه التواصل مع الشركة للتحقق من المعلومات.

وأكد أن الشركة خالية من الديون، مع وجود سيولة تغطي التزاماتها، موضحًا أن بيع الأراضي استمر بناءً على الطلب، دون الحاجة للاقتراض.

وأشار رئيس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن دولًا أجنبية طلبت مساعدة مصر تقنيًا في تطوير عواصمها، مما يعكس نجاح العاصمة الإدارية عالميًا.

وأضاف المهندس خالد عباس، أن الشركة تمتلك 8000 فدان، وهي من أكبر المطورين العقاريين، مع خطط لتطوير المرحلة الثانية.

وأوضح أن التعاون مع شركات عالمية مثل الصينيين وحسن علام مستمر، مشيرًا إلى أن الطلبات للانضمام إلى المشروع تزداد، رغم الشائعات.

وأشار إلى أن عوائد بيع الأراضي تدعم التنمية، مؤكدًا أن المشروع يمثل رمزًا للاستثمار الناجح في مصر، مع خطط لتوسيع النشاط.