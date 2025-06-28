الديهي يعاتب رئيس الوزراء بسبب حادث المنوفية: أين العزاء والمواساة؟

كتب- حسن مرسي:

انفعل الإعلامي نشأت الديهي على الهواء مباشرة، موجهًا عتابًا شديدًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بسبب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي أودى بحياة 18 فتاة وشابًا

وجه "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" مساء السبت، عتابه لرئيس الوزراء، "أين العزاء والمواساة؟"، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب أن يظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم خلال اقتتاح مصنع "بوش"، ليقدم واجب العزاء لأهالي الضحايا ومواساتهم، تقديرًا لحجم الفاجعة.

وقال الديهي بنبرة غاضبة: "من واجبي مش هطلب أكلم حد، لا نائب ولا محافظ، لأن أنا غاضب، اللي حصل ده إهمال وتقصير، والحقيقة عند النيابة، أنا ظني إن الموضوع ده مش هيمر مرور الكرام".

وأضاف: "مش عارف أقول إيه.. البلد دي اتعمل فيها كتير، تعبنا وشقينا وعملنا شغل ومشروعات وأنفاق.. ييجي واحد مهمل يردم كل ده بالتراب؟".

أكد الديهي أن مصر لا يمكن أن تكون عظيمة في ظل وجود هذا القدر من الإهمال، داعيًا إلى تحرك حاسم وسريع من المسؤولين.

كما وجه نداءً خاصًا لمحافظ المنوفية لإصلاح الطريق وإنهاء الأزمة بشكل جذري، مضيفًا: "من فضلك يا سيادة المحافظ، الطريق لازم يخلص ويتضبط، حفاظًا على أرواح المصريين".