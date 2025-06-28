بسبب "طريق الموت".. مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومتحدث المنوفية

كتبت- داليا الظنيني:

دخلت الإعلامية لميس الحديدي، في مشادة كلامية حادة مع معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، خلال نقاشهما بشأن حادث الطريق الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة.

وقال معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، خلال حواره الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن تعبير "طريق الموت" ظهر حديثًا كجزء من تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقاطعه لميس: "حياة الناس مش تريند، أنا بتكلم عن اللفظ نفسه (طريق الموت)، والناس عمرها ما كانت بتستخدم تعبيرات من فراغ، خلاص نسميه طريق "الاستشهاد".

وأشار المتحدث، إلى أن الطريق الإقليمي ليس تحت ولاية المحافظة، مضيفًا أن الجزء الخاص بالمنوفية (55 كم من 360 كم) يضم 35 كوبري ونفق، وتديره شركة سلمتها هيئة الطرق.

وأوضح أن الشركة الوطنية للطرق مسؤولة عن الصيانة، موضحًا أن الحادث نجم عن سائق شاحنة تجاوز الحواجز تحت تأثير المخدرات، كما أفادت النيابة، مشيرًا إلى أن أعمال الرفع الكفائي، بتكلفة مليار جنيه، جارية منذ عام، مع تقارير تشير إلى غياب العيوب الفنية.

وأكد "حجازي"، أن لجنة مجلس الوزراء أكدت أن الحادث ناتج عن خطأ فردي بعدم التقيد بالسرعة، لكن الحديدي اعترضت: "هل كل الحوادث أخطاء فردية؟.. الطريق الخطير يحتاج خبراء، ليس تقارير".

وأضاف أن المحافظة نظمت عزاءً جماعيًا ووزعت تعويضات، مع التنسيق لدعم الأهالي، لترد الحديدي كان يجب أن يشمل تنبيه هيئة الطرق لخطورة الطريق، متسائلة: "أين المسؤولية الإنسانية؟".

وأشارت إلى أن غياب المحافظ أمس يثير تساؤلات، ليرد حجازي: "المحافظ كان في غرفة العمليات لتنسيق التعويضات"، مؤكدًا أنهم سيقدمون اقتراحات لهيئة الطرق للحد من الحوادث عبر الردع.