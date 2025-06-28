كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الصمت الرسمي بشأن حادث الطريق الإقليمي المأساوي بالمنوفية الذي أودى بحياة 18 شخصًا، مؤكدًا أن الكارثة تتطلب محاسبة عادلة لمنع تكرارها، مشيرًا إلى المعاناة التي يعيشها أهالي الضحايا.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "لما نحب نكلم جهة عن طريق المنوفية نكلم مين؟.. اللي بينفذ الطريق هو اللي بيستلمه، الطريق ذاته كان عليه 3 حوادث النهاردة، الميغة والسلطة دي مين مسؤول عنها، عايزين نفهم مين مسؤول؟".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: "إلى دولة رئيس وزراء مصر أتحدث، الخارجية الأردنية قدمت العزاء وسيادتك لأ، وزير النقل بعت لمصر التعازي من تركيا عن طريق أحد الزملاء الإعلاميين وسيادتك لأ.. ليه العند؟ طبطب على الناس.. عشان بعد اليوم العزاء لن يساوي شيئًا".

وأوضح أديب، أن هذا الموقف لا يشبه رئيس الوزراء، الذي اعتاد المصريون رؤيته في أوقات الشدائد، مضيفًا: "ده مش مصطفى مدبولي اللي شال معانا المصايب، ده مش رئيس الوزراء اللي على كرسي مصطفى باشا النحاس، إيه اللي جرالك؟.. ده انت من عيلة تعرف الواجب، الناس أوقات بتبقى عدوة نفسها، مأساة يعني أعزي أطبطب أدفع، النهاردة واقف في وسط التلاجات في افتتاح مصنع مقالش كلمة لضحايا حادث الإقليمي".

وأشار إلى أن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، الذي أرسل تعازيه من تركيا، كان يجب أن يعود لمواجهة الأزمة بشكل مباشر.

وتابع أديب: "يا ريت سيادة رئيس الوزراء المصيبة الجاية الاقيك واقف جنبنا مش واقف وسط التلاجات والبوتاجازات في افتتاح مصنع، انت نمت امبارح إزاي وهتنام النهاردة إزاي؟.. المصري تشتريه بحضن ويشيلك على راسه، شكرًا لسيادتك وسيادة وزير النقل اللي موقفوش معانا".

وأكد "أديب"، على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال البنية التحتية، قائلًا: "وزارة النقل أخدت أكبر تمويل من الموازنة وشوفنا أشياء عظيمة زي المونريل والقطار الكهربائي ويكون في حالة انبهار، عايزين بس نعرف إيه مشكلة الطريق ده".

وشدد على أن "البلد دي لا ناقصة مهندسين أو مواد بناء أو شركات وتقدر تعمل حاجات عظيمة، ولكن لا تتركونا نهبًا للشك".