كتب- حسن مرسي:

حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، الجدل الدائر حول النظام الانتخابي الأمثل لمصر، مؤكداً أن النظام الحالي الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة (المطلقة) هو النظام الأمثل للبلاد في الظرف الراهن.

خلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن كل نظام انتخابي له حسناته وسيئاته، ولا يوجد نظام مثالي بنسبة 100%.

وأوضح أن "النظام الانتخابي أو القانون اللي بيحكم الانتخاب في أي دولة في العالم لابد أن يتفق ويكون متسق ومنسجم ومتناغم مع ظروف البلد وظروفه في لحظة معينة".

وأضاف أن ما يصلح في وقت معين قد لا يصلح في وقت آخر، والعكس صحيح، مشددًا على أن "كل دولة لها ظروفها التي تحكمها في انتخابات معينة".

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى أن "الاختيار الأمثل في الانتخابات هو الأخذ بالنظام الحالي الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة، مؤكدًا أن هذا النظام هو الأنسب الذي يمكن معه تفعيل الفئات التي أوجب الدستور أن تمثل.

وتساءل أبو شقة مستنكراً إمكانية تطبيق القائمة النسبية في ظل هذه الظروف قائلاً: "المرأة والإخوة المسيحيين وذوي الإعاقة والعاملين في الخارج والشباب؛ الدستور ألزم بتمثيلهم، فكيف يمكن أن تمثل بالقائمة النسبية؟"، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم بوجود نسبة 25% على الأقل للنائبات في مجلس النواب.

وشدد أبو شقة على أن دراسته لجميع النظم الانتخابية في العالم قادته إلى قناعة تامة بأن النظام الأمثل للانتخابات الآن في مصر هو هذا النظام اللي تم الجمع بين نظام الفردي والقائمة المطلقة، مؤكدًا أن هذا الاختيار هو تفعيل لنص المادة 102 من الدستور، التي تتيح للمشرع الأخذ بأي نظام أو الجمع بينها.

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.