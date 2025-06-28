الإفتاء: إعطاء الزكاة لغير مستحقيها يبطلها شرعًا

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن إعطاء الزكاة لغير مستحقيها يبطلها شرعًا ويوجب إعادتها، مؤكداً أن النية الحسنة وحدها لا تكفي لقبول الزكاة.

وأوضح جبر خلال برنامج "أعرف نبيك" على قناة الناس أن "الزكاة المفروضة لا تُجزئ إذا وقعت في يد غير مستحق، حتى لو كان الدافع حسن النية"، مشيراً إلى ضرورة التحري الدقيق عن المستفيدين.

وأضاف: "لو أعطيت شخصاً ما زكاة مالك ثم تبين أنه غير مستحق - كأن يكون غنياً يخفي ثروته - وجبت عليك إعادة إخراجها لمستحق حقيقي"، مؤكداً أن هذا الحكم خاص بالزكاة الواجبة دون الصدقات التطوعية.

وأشار جبر إلى أن الصدقة التطوعية إذا أعطيت لغير مستحق لا يلزم إعادتها، بخلاف الزكاة المفروضة التي لها مصارف محددة في القرآن الكريم، وقال: "الزكاة عبادة مالية لا تكتمل إلا بتحقيق شروطها".

وشدد العالم الأزهري على ضرورة التحري بدقة عن مستحقي الزكاة، والتأكد من أحوالهم، لوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)، والخير الحقيقي هو ما وقع في مكانه الصحيح.