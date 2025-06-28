كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

زيادة التعويضات.. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن حادث طريق أشمون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

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رئيس الوزراء يتفقد أكبر مستودع لوجستي لشركة "جوميا" في مصر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا" في مصر، والمُصمم بأحدث التقنيات، وذلك عقب افتتاحه أول مصنع لشركة "BSH" الألمانية، اليوم.

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السيسي يوافق على قرض لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع "إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس)"، والمُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 35 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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50% مكون محلي.. تصريحات مهمة لمدبولي من أول مصنع بمصر وإفريقيا لـBSH

هنَّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا؛ حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية.

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مدبولي: نجحنا في جذب "بي إس إتش" لمصر.. والمصنع بوابة للشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في جذب واحدة من كبرى الشركات العالمية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بُذلت لإقناع شركة "بي إس إتش" العالمية للاستثمار في مصر، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت بداية من اليوم السبت حتى الخميس 3 يوليو.

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انتصار السيسي: قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم

عبّرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ حزنها وأسفها لحادث المنوفية المفجع الذي راح ضحيته عدد من الفتيات، قائلة: "قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهن الصبر والسلوان".

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500 ألف جنيه.. العمل والتضامن: زيادة تعويضات ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

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هل يحق لحاملي "الإعدادية" الالتحاق بـ"التمريض العسكري"؟

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ومع فتح باب التقديم في دبلوم التمريض التابع لوزارة الصحة، عن شروط الالتحاق بالتمريض العسكري للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومجموع الالتحاق.

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