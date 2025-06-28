نقابة المهندسين بالمنوفية تنعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعت نقابة المهندسين بالمنوفية، بقلوب يعتصرها الحزن ضحايا الحادث المفجع الذي وقع صباح أمس الجمعة على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة واسفر عن وفاة 18 فتاة من أبناء المحافظة أثناء توجههن للعمل، من بينهن المهندسة شيماء رمضان عبدالحميد، طالبة كلية الهندسة بجامعة المنوفية، والتي رحلت وهي تحمل حلمًا بمستقبل مشرق في خدمة وطنها.

وأعلن المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية أن مجلس النقابة قرر بالإجماع اعتبار أسرة شيماء ضمن أسر المهندسين، ومنحها كافة الامتيازات المقررة لأسرة المهندس المتوفى؛ تكريمًا لمسيرتها الدراسية وجهدها وإيمانًا برسالتها.

كما توجه وفد من نقابة المهندسين بالمنوفية إلى أسر الضحايا لتقديم واجب العزاء والتضامن في هذا المصاب الأليم، مؤكدين وقوف النقابة الكامل بجانب الأهالي.

وطالبت النقابة في بيانها جميع الجهات المعنية بسرعة محاسبة المتسببين واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار هذه الحوادث، معربة عن استعدادها التام للتعاون الفني والاستشاري لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الطريق الدائري الإقليمي.

واختتم البيان بالدعاء بالرحمة للضحايا، مؤكدًا أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لمراجعة شاملة تسهم في حماية أرواح أبنائنا وبناتنا من مثل هذه الكوارث مستقبلًا.