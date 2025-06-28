كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والدور الذى تقوم به الدولة لمجابهة تلك التحديات في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وخلال مراسم الندوة ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة رحب خلالها بالحضور، مقدمًا الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الدور الحيوي الذى تقوم به لتوعية أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الوعى المجتمعي لدى أبناء الشعب المصري، والإلمام بحجم التحديات ومدى ارتباطها بالمتغيرات المتسارعة على المستويين الدولي والإقليمي.

كما تضمنت الندوة عدد من الموضوعات التوعوية، وفقرة فنية من الأغاني الوطنية، وتكريم عدد من أسر الشهداء.

وأعرب الشباب المشاركين بالندوة عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الندوات التي تثرى الفكر وتفتح نوافذ جديدة للوعى التثقيفي المستنير بما يعمق الشعور الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.