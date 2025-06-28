تأجيل افتتاح مركز خدمة العملاء ومبنى التحكم الكهربائي بدمياط

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تأجيل الزيارة المقررة اليوم للدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي كانت تهدف إلى افتتاح مركز خدمة عملاء كهرباء رأس البر ومبنى التحكم الجديد بمحافظة دمياط.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الزيارة كان من المقرر أن تشمل تفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزية بمركز التحكم الكهربائي في دمياط، والذي يتم تنفيذه وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والتقنيات الذكية المستخدمة في أنظمة المراقبة والتحكم، في إطار توجه الوزارة نحو تحديث وتطوير البنية التحتية الكهربائية.

كما كان من المخطط أيضًا أن تشمل الجولة افتتاح مبنى هندسة كهرباء رأس البر بعد تطويره بالكامل، ورفع كفاءة مركز خدمة العملاء لتقديم خدمات مميكنة ومطورة للمواطنين بشكل سريع وميسر.

وأشار المصدر إلى أن مركز خدمة العملاء برأس البر يخدم نحو 45 ألف مواطن، ويوفر جميع الخدمات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء، بما يشمل التعاقدات الجديدة، وطلبات العداد الكودي، واستعلامات الفواتير، وخدمات الشكاوى والدفع الإلكتروني، بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة للذهاب إلى مقرات متعددة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتقليل معدلات الفقد وانقطاع التيار، ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن التحول التدريجي إلى شبكات توزيع ذكية قادرة على التكيف مع متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

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