كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الحملة القومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت الوزارة، أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للمتبرعين في إنقاذ الأرواح، خاصة أن الدم الآمن يعد ضرورة لإنقاذ النساء خلال الولادة، والأطفال المصابين بفقر الدم، ومرضى السرطان، وضحايا الحوادث، ومن يخضعون للجراحات المعقدة.

وأشارت إلى أن التبرع بالدم لا يفيد المتلقي فقط، بل يحمل فوائد صحية للمتبرع، من أبرزها تقليل نسبة الحديد في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ومنها سرطان الدم.

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