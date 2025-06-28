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زيادة التعويضات.. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن حادث طريق أشمون

03:53 م السبت 28 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

كما وجه الرئيس، الحكومة، بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

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