السيسي يوافق على قرض لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع "إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس)"، والمُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 35 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور المصري، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء.

ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة النقل الجماعي من خلال إنشاء خط سكك حديدية يربط بين منطقة الروبيكي ومدينة العاشر من رمضان وصولًا إلى بلبيس، بما يُسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية في تلك المناطق الحيوية.

يُذكر أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل المستدام، وتوسيع نطاق الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الآمن والصديق للبيئة، كما يُعد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، المتعلقة بالتنمية العمرانية والربط الإقليمي وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل.

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