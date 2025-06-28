50% مكون محلي.. تصريحات مهمة لمدبولي من أول مصنع بمصر وإفريقيا لـBSH

كتب- محمد سامي:

هنَّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا؛ حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عقب افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته اليوم لافتتاح مصنع شركة BSH، قائلًا: نشهد اليوم افتتاح صرح عالمي لشركة BSH العالمية في مصر، وفي حقيقة الأمر يُضاف هذا الصرح إلى مجموعة صروح أخرى، نجحت الدولة المصرية من خلالها في اجتذاب كبرى الشركات العالمية؛ لكي تفتتح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح الدولة المصرية مركزًا إقليميًّا للصناعة في القطاعات المختلفة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: منذ أن شرُفت بتشجيع هذه الشركات، يُعد هذا الصرح هو الثالث الذي نفتتحه في قطاع الأجهزة المنزلية، موضحًا أن الصرح الأول هو شركة "هاير" الصينية، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويليه مصنع شركة "بيكو" التركية، واليوم نفتتح مصنع شركة BSH العالمية.

وتابع مدبولي: كنا حريصين على مقابلة تلك الشركات وقياداتها بصورة شخصية، وإقناعها بأن مصر منطقة جذب كبيرة للاستثمار، وبالفعل نجحنا في ذلك من خلال التخصيص المباشر للأرض، وإعطاء تلك الشركات الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات أمامها بما يمهد افتتاح هذه المصانع وتصبح ليس فقط مركزًا للتصنيع في مصر؛ ولكن أيضًا مركزًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا ما تؤكده هذه الشركات.

واستطرد رئيس الوزراء: عندما نضيف إلى ذلك شركات أخرى عالمية، تفقدنا وافتتحنا مصانعها مؤخرًا؛ مثل شركة سوميتومو وغيرها، سندرك أن ما يحدث اليوم هو ثمار جهد كبير للغاية قامت به الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كامل منه لنهضة الصناعة في مصر، مضيفًا: نشهد كل يوم طفرة كبيرة جدًّا في قطاع الصناعة.. وتتحول مصر إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى زياراته السابقة للمصنع خلال إنشاء وتنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء الشركة، لافتًا إلى أن أول لقاء تم في ألمانيا ثم تبعه لقاءات بمصر، منوهًا بفترة التوقف أثناء جائحة فيروس كورونا، وما تسببت فيه من توقف مؤقت؛ لكن عادت الشركة بقوة وفي خلال عامَين تم افتتاح هذا المصنع على أعلى مستوى، والذي يضم 1000 مصري يعمل في هذا المصنع تم تدريبهم على أعلى مستوى لتصنيع هذا المنتج لينافس، من حيث الجودة، منتجات BSH على مستوى العالم كله، وبالتالي سيتم تصدير نصف حجم إنتاج هذا المصنع من أجهزة البوتاجازات الذي يصل إلى 350 ألف وحدة في العام.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نرى خطوة مهمة جدًّا، فحجم المكون المحلي للمنتج يصل إلى نحو 50%، وسيتجاوز الـ70% خلال العامين المقبلَين، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس حاليًّا إدخال منتجات جديدة أكثر من وحدات الطبخ والبوتاجازات، لتكون مصر مركزًا إقليميًّا لمنتجات الشركة العالمية.

وقدم رئيس الوزراء التهنئة لكل مسؤولي الشركة على هذا الإنجاز الضخم، مشيرًا إلى أن هذه شركة عالمية تمتلك فروعًا في 39 دولة على مستوى العالم، وتعد مصر هي الدولة الأخيرة التي تشهد ذلك النشاط والصرح العالمي للشركة، وسيصبح لها المزيد من المصانع داخل مصر.

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