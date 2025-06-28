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صور.. محافظ القاهرة يشهد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

01:50 م السبت 28 يونيو 2025
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    محافظ القاهرة يشهد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية (2)
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    محافظ القاهرة يشهد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية (3)
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كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية دورة 2025-2028، والتي عقدت بقاعة المشيخة العامة للطرق الصوفية.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن بوزارة الأوقاف المشرف على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمستشار محمد عمر، المستشار القضائي لمحافظ القاهرة.

وجرت الانتخابات التي جهزها ونسقها الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والاتصال بمحافظة القاهرة لاختيار 10 أعضاء من بين 14 مرشحًا في الانتخابات التي تعقد كل 3 سنوات.

وتمت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني للعملية الانتخابية بحضور 62 ناخبًا من أصل 70 ناخبًا.

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