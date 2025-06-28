مدبولي: نجحنا في جذب "بي إس إتش" لمصر.. والمصنع بوابة للشرق الأوسط

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في جذب واحدة من كبرى الشركات العالمية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بُذلت لإقناع شركة "بي إس إتش" العالمية للاستثمار في مصر، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخلال زيارته لمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، أوضح مدبولي، أن الحكومة قدمت كل أوجه الدعم والتيسيرات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل دخول الشركة إلى السوق المصري، مضيفًا: "ما عملناش كده علشان يكون عندنا مصنع كبير بس في مصر، لكن علشان يكون ده أكبر مصنع في الشرق الأوسط كله".

دعم القيادة السياسية وتحولات صناعية كبرى

شدد رئيس الوزراء، على أن هذا النجاح هو ثمرة جهود متواصلة تبنتها الحكومة بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، بهدف خلق فرص عمل، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو تحول صناعي كبير، يتجسد في إقامة مشروعات ضخمة تستوعب آلاف من فرص العمل وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى أن مصنع "بي إس إتش" يُعد نموذجًا لذلك، حيث يوفر حاليًا نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع التوسعات المستقبلية.

وأوضح "مدبولي"، أن المصنع الجديد لا يقتصر دوره على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يمثل بوابة تصديرية مهمة للأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وشبكة بنية تحتية متطورة.

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بتأكيد استمرار الدولة في تقديم كل الدعم الممكن للصناعة الوطنية والشركات العالمية التي تسعى للعمل من داخل مصر، باعتبارها شريكًا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

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