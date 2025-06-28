مدبولي: مصر تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم 30 يونيو يُعد مناسبة وطنية عزيزة في وجدان الشعب المصري، حيث يمثل لحظة فاصلة في تاريخ الدولة، وبداية حقيقية لمسار الإصلاح الشامل واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الوطن على أسس راسخة من الاستقرار والتنمية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو نقلة صناعية كبيرة، تعزز من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهو ما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وأشار "مدبولي"، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد طفرة صناعية متسارعة، تمثلت في افتتاح عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مصنع شركة "هاير" العالمية للأجهزة المنزلية، الذي جرى افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعات التكنولوجية الحديثة.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى توسعات شركات عالمية رائدة مثل "بيكو" و"بي إس إتش"، والتي اختارت السوق المصرية وجهة استثمارية لها، في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطوير مستمر، وبنية تحتية مؤهلة، وإجراءات داعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب التوسعات الصناعية وتعزيز فرص التصدير.

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