إزالة تعديات كوبري بهجات بالمنوات في الجيزة لإقامة موقف نموذجي

كتب- محمد أبو بكر:

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، بإزالة التعديات الواقعة على كوبري بهجات بقرية المنوات بمركز أبو النمرس؛ استجابةً لشكوى أحد المواطنين الذين التقى بهم محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أثناء جولته الميدانية التي أجراها يوم الخميس الماضي بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية .

ووجَّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حل جذري لأزمة المواقف العشوائية؛ حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بإجراء معاينة ميدانية، أسفرت عن إزالة كل التعديات والمخالفات على الموقع؛ والتي ضمت كافيهات مقامة بالمخالفة على أملاك الدولة منذ سنوات، وتم البدء في إنشاء موقف سرفيس حضاري يخدم أهالي قرية المنوات بالموقع لخدمة المواطنين.

وكلَّفَ المحافظ اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتجهيز الموقف على مساحة ٦٠٠ متر مربع، يشمل إنشاء سور للموقف ودعمه بمظلات لحماية الركاب، بالإضافة إلى تمهيد الأرضية ببلاط الإنترلوك، وجارٍ حاليًّا تنفيذ الأعمال على قدم وساق.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها في تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي؛ من خلال إنشاء مواقف حضارية ومنظمة لخدمة المواطنين، مع إزالة أي تعديات أو مظاهر عشوائية قد تعيق حركة السير أو تسيء للمظهر العام.

وأشار النجار إلى أن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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