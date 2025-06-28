افهم جهازك توفر لجيبك.. "الكهرباء" تطلق حملة ترشيد الطاقة

كتب- محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة ترشيد الطاقة واستهلاك المواطنين من الكهرباء، تحت شعار "افهم جهازك تنور بيتك وتوفر لجيبك وتبقى كفاءة يا طاقة"؛ عبر اتباع عادات سليمة أثناء استخدام الأجهزة، تعمل على تقليل الاستهلاك وتوفير قيمة الفواتير.

وتوضح الشركة القابضة لكهرباء مصر الطرق الذكية لاستخدام كل جهاز من أجهزة الكهرباء.

طريقة استخدام التكييف بطريقة ذكية لترشيد استهلاك الكهرباء:

- معرفة مميزات التكييف حتى لو كان حديثًا؛ حتى لا يستهلك كثيرًا من الكهرباء.

- ضبط درجة حرارة التوفير المثلى على 25°.

- تقليل درجة الحرارة لأقل من 25° تزود استهلاك الكهرباء بنسبة من 5:7%.

- تنظيف الفلتر كل أسبوعَين.

- الفلتر المسدود يجعل التكييف يعمل أكثر؛ لكي يصل إلى نفس البرودة، وبالتالي فاتورة أعلى.

- قُم بفصل الغرف، واقفل الشبابيك والأبواب جيدًا؛ حتى لا يضيع التبريد.

- لا تخرج وتترك التكييف مفتوحًا؛ حتى لا يهدر طاقة كبيرة دون استفادة.

- التكييف المنفصل ليس دائمًا أوفر من الشباك؛ فالمساحة إذا كانت صغيرة أو العزل الحراري ضعيفًا، لن يكون الفرق كبيرًا، كما أن طريقة الاستخدام هي الأساس التي تحدد الفاتورة.

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