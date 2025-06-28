برلماني: مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا وسياسيًا في دعم غزة

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة لاحتواء الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الدائرة في قطاع غزة، موضحًا أن التنسيق الأخير بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا، والذي شدد على ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات وتجنب التصعيد العسكري، يعكس الرؤية المصرية الثابتة في دعم الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع رقعة العنف في المنطقة.

وشدد "أبو الفتوح"، في بيان اليوم، على أهمية البناء على أي خطوات نحو التهدئة في قطاع غزة، وصولًا إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السكان المدنيين، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية متدهورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تتطلب تحركًا جادًا من المجتمع الدولي، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على مدار العامين الماضيين، قدمت نموذجًا فريدًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي والدبلوماسي، إذ كانت من أوائل الدول التي تحركت لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، رغم العراقيل الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات عبر المعابر، في خرق واضح للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأضاف أن مصر لم تدخر جهدًا منذ اندلاع العدوان في 2023، حيث عملت على مدار الساعة لتنسيق دخول قوافل الإغاثة، وتقديم الدعم الطبي والغذائي، إلى جانب الدور المحوري الذي لعبته دبلوماسيًا في المحافل الدولية، بداية من مجلس الأمن والأمم المتحدة، مرورًا بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في سبيل وقف العدوان ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

واختتم الدكتور جمال أبو الفتوح تصريحاته مؤكدًا أن مصر ستظل الداعم الأول والثابت للقضية الفلسطينية، وأنها تواصل تنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة للوصول إلى حل دائم، يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن وسلام شعوب المنطقة.

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