وزير الري بوجه بتطوير ترعة شبرامنت وتعزيز التنسيق مع المحافظة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الوضع الراهن للمنظومة المائية في محافظة الجيزة، خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتي تشهد ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية لتلبية متطلبات الري ومياه الشرب والصناعة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع حالة تطهيرات الترع والمصارف، وجهود تشغيل وصيانة محطات الرفع، ومدى كفاءة توصيل المياه إلى مختلف الاستخدامات، مع التركيز على مقترحات تطوير إدارة المنظومة المائية لترعة شبرامنت، نظرًا لما تواجهه من تحديات نتيجة مرورها داخل كتلة سكنية كثيفة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية المتابعة الدقيقة لحالة الشبكة المائية في جميع المحافظات، وخاصة خلال الموسم الصيفي، لضمان توفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة في تطوير المنظومة المائية بمحافظة الجيزة، من خلال أعمال تطهيرات موسعة للترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بهدف تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ مائي قد يطرأ خلال موسم أقصى الاحتياجات.

وشدد وزير الري على ضرورة استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، خاصة فيما يتعلق بإزالة التعديات على المجاري المائية، ومنع إلقاء المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم في الترع والمصارف، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة المياه مسؤولية مشتركة.

ودعا "سويلم"، إلى تفعيل منظومة جمع القمامة داخل المناطق السكنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لحماية المجاري المائية من التلوث، وللحفاظ على كفاءة أعمال التغطيات داخل الكتل العمرانية.

كما وجّه الوزير، إدارة ري الجيزة بالالتزام الصارم بالحصص المائية المقررة، وتطبيق جداول المناوبات بدقة، وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزمامات الزراعية المخالفة، والأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، بما يحفظ الموارد ويمنع الهدر.

وأكد "سويلم"، أهمية استمرار صيانة محطات الرفع وتشغيلها على مدار الساعة، مع مواصلة جهود تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، مشيرًا إلى أن إشراك المنتفعين في إدارة الموارد يمثل أحد أعمدة الاستدامة وتحسين كفاءة المنظومة المائية.

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