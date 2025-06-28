كتب - أحمد أبو النجا:

تقدَّم المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جموع مستشاري وأعضاء الهيئة وجهازها الإداري، بأصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري العظيم، وأبطال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ثورة 30 يونيو مثّلت نقطة تحوّل فارقة في تاريخ الوطن، استعاد خلالها الشعب المصري هويته، وعبّر عن إرادته الحرة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من أجل بناء وطنٍ ينعم فيه المصريون جميعًا بالعزة والكرامة.

واختتم تهنئته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يُديم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

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