كتب- محمد نصار:

عبّرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ حزنها وأسفها لحادث المنوفية المفجع الذي راح ضحيته عدد من الفتيات، قائلة: "قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهن الصبر والسلوان".

وأكدت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها وجّهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، إيمانًا منها بأن الدولة كانت وستظل دومًا سندًا قويًا لأبنائها في أوقات الشدائد، وأن قيم التكافل والتضامن هي التي تمنح المجتمع قوته في مواجهة المحن.

واختتمت السيدة انتصار السيسي رسالتها بالدعاء، قائلة: "رحم الله الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والثبات".

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