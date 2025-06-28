"السبكي": توطين الصناعات الطبية ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توطين الصناعات الطبية أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان الأمن الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوطين الصناعة بكامل سلاسلها لضمان استدامة المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية للقمة الأفريقية الأولى للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي انطلقت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الإفريقي Africa Health ExCon 2025، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي الحكومة والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بمجالي الصحة والاستثمار.

وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور هشام سيتت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.

مصر مؤهلة لتلبية نسبة كبيرة من احتياجات القارة الأفريقية

في كلمته، شدد الدكتور السبكي على أن الصحة تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية المصرية، وأن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة، مؤكدًا أن مصر تملك من المقومات البشرية والبنية التحتية والخبرات المؤسسية ما يؤهلها لتغطية نسبة كبيرة من احتياجات القارة الأفريقية في القطاع الصحي، سواء في الخدمات أو المنتجات.

وأضاف أن منصة Africa Health ExCon أسهمت في توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، وأصبحت منبرًا لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن اجتذابها وفودًا من أوروبا والدول العربية، بما يعكس التنامي الكبير لمكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الرعاية الصحية.

جائحة كورونا كشفت أهمية التصنيع المحلي

أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن جائحة كورونا شكلت اختبارًا قاسيًا للأنظمة الصحية على مستوى العالم، حيث أظهرت التقارير أن نحو 98% من المستشفيات عانت من نقص حاد في المستلزمات الطبية، كما ارتفعت تكاليف سلاسل الإمداد إلى أكثر من خمسة أضعاف خلال الأزمة، في ظل أزمة عالمية غير مسبوقة في المطهرات ووسائل الوقاية.

وأشار إلى أن هذا الواقع دفع الدولة المصرية إلى التحرك الفوري لتوطين الصناعة الصحية، والعمل على توفير مدخلاتها محليًا، من أجل ضمان الجاهزية والتأهب لمواجهة الأزمات الصحية، ولتحقيق استقلالية منظومة الرعاية الصحية.

"أفريقيا لأفريقيا": تعزيز الاكتفاء الإقليمي وبناء نظم صحية مرنة

تابع "السبكي"، في إطار شعار المؤتمر "أفريقيا لأفريقيا"، أن القارة السمراء تملك من الموارد البشرية والاقتصادية ما يؤهلها لتلبية احتياجاتها الصحية بنفسها، داعيًا إلى تبني نظم صحية مرنة، تنبع من الداخل وتخدم أبناء القارة وتحقق الاكتفاء الإقليمي.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في أفريقيا كثيرة ومتنوعة، داعيًا دول القارة إلى الاستثمار في قدراتها الذاتية، وتوطين التكنولوجيا، ودعم الصناعات الصحية، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي المشترك والتنمية المستدامة.

مصر نموذج للاستقرار وجاذبية الاستثمار

أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مصر تُعد نموذجًا فريدًا في الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، وهو عامل لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يُعد من أبرز المقومات التي تعزز من تنافسية الدولة على خريطة الاستثمار الصحي في أفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم الدكتور أحمد السبكي كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لدعم مناخ الاستثمار الصحي، مؤكدًا أهمية استثمار ما تملكه مصر من مقومات واعدة، من بنية تحتية متقدمة، وخبرات طبية متراكمة، وموقع استراتيجي متميز، لتكون مركزًا إقليميًا متكاملًا لتقديم الخدمات الصحية، وتصدير المعرفة والخبرات إلى دول الجوار والقارة الأفريقية بأكملها.

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