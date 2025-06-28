"حماة الوطن": ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن ورسخت الاستقرار

كتب- نشأت علي:

وجّه حزب حماة الوطن التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي جسدت ملحمة وطنية من التلاحم الشعبي لإنقاذ الدولة من براثن الفوضى والإرهاب.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن ذكرى 30 يونيو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، باعتبارها لحظة فارقة في تاريخ الوطن، شهدت توحد الإرادة الشعبية في وجه محاولات اختطاف الدولة من قبل جماعات متطرفة سعت إلى جر البلاد نحو مسارات الفوضى والظلام، وتهديد الهوية الوطنية والمصير.

وأشار الحزب إلى أن ما تنعم به مصر اليوم من استقرار وأمن وسط محيط إقليمي مضطرب، يعكس ثمرة تضحيات أبناء الشعب وقوة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة الباسلة، التي ظلت الحصن الحامي للوطن، وسندًا للشعب في أصعب اللحظات.

وشدد "حماة الوطن" على أن واحدة من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو هي الحفاظ على الدولة الوطنية واستعادة الاستقرار، بما سمح بإطلاق مسيرة تنمية شاملة في مختلف القطاعات، أصبحت نتائجها ملموسة على أرض الواقع، وتمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ودعا الحزب جموع المصريين إلى الحفاظ على روح الوحدة الوطنية التي صنعت هذا الإنجاز التاريخي، والاستمرار في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

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