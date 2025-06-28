كتب- محمد سامي:

وقّعت الكلية الفنية العسكرية عقدي اتفاق مع كل من شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-FINANCE)، للمشاركة في فعاليات المسابقة الدولية التاسعة (جائزة الفريق إبراهيم سليم)، التي تنظمها الكلية.

وقع الاتفاقيتين اللواء مهندس أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، مع المهندس طارق لطفي حامد، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، والمهندس حسام حنفي، عضو مجلس إدارة شركة E-FINANCE.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، من أجل تطوير المهارات البحثية والتطبيقية لدى طلاب الكلية، ودعم روح الابتكار والعمل الجماعي، بما يسهم في بناء كوادر علمية وهندسية متميزة.

كما تسعى الاتفاقيتان إلى توسيع قاعدة التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يعزز من قدرات المشاركين في المسابقة الدولية، ويرتقي بمستوى الإبداع العلمي والتطبيقي لدى الشباب.

وأكدت الكلية الفنية العسكرية، أن هذه الشراكات تأتي ضمن توجهها الاستراتيجي لرعاية المبتكرين والمتميزين علميًا، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

شهد مراسم التوقيع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، إلى جانب ممثلين عن الشركتين المشاركتين.

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