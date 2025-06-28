القاهرة (أ ش أ):

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا ثنائيًا مع ليو تشنيا، رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية (GEIDCO)، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد في جمهورية الصين الشعبية.

تناول اللقاء سبل التوسع في مشروعات الربط الكهربائي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر نظيفة، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الجهود الدولية نحو التحول الطاقي الآمن والمستدام.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عصمت محاور التعاون المقترحة مع المنظمة، التي تضم في عضويتها أكثر من 1300 كيان من 141 دولة ومنطقة، وتشمل حكومات وشركات ومراكز أبحاث.

وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة في دعم مشروعات الربط الكهربائي العابر للحدود، وتطوير الشبكات الذكية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن جهودها في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، خاصة في الدول النامية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تخزين الطاقة، وتحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة النظيفة عبر القارات، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة ويحفّز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لنقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتعلقة بالطاقة النظيفة، ودعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، لا سيما من خلال التحالف المقترح لإنشاء «تحالف الربط الكهربائي والتنمية المستدامة في إفريقيا»، والذي تسعى المنظمة إلى إطلاقه بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة ودفع جهود التنمية في القارة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل قطاع الكهرباء لتعزيز كفاءة الشبكة القومية وتحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، ومشروعات البنية التحتية التي شهدت تطويرًا جذريًا خلال السنوات الماضية.

كما شدد على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تمليها التحديات البيئية والمناخية التي يشهدها العالم، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا دوليًا وتسريع الخطوات العملية نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامة للطاقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى تعميق علاقات التعاون مع منظمة GEIDCO، وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات الطاقة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

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