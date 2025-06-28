تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب منفعلًا لحادث إقليمي المنوفية: هاتوا الوزير والمسؤولين واستجوبوهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، الذي راح ضحيته 19 أغلبهم فتيات في طريقهن للعمل، يُعد مأساة تستدعي تدخلاً فوريًا.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، شدد أديب أن استمرار مثل هذه الحوادث يطالب بتحرك عاجل من وزير النقل لتفقد الوضع، معقبًا: "لماذا الحوادث في مصر نهائية، الحادث يستدعي تحرك من الحكومة ووزير النقل لتفقد الطريق، انتوا مستنين كام واحد يموت؟".

صلاح دياب: لولا تجربة السجن ما كنت لأكتب مذكراتي

أعرب رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، عن سعادته بالحصيلة الإنسانية التي اكتسبها خلال مسيرة 33 عامًا، مضيفًا: "فرحان أن أنا تعرضت لتجربة السجن مرتين، الناس تعاطفت معايا، ولولا السجن مكنتش هكتب مذكراتي".

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، تطرق دياب إلى مفهوم "الأرسطوقراطية" في حياته، مشيرًا إلى أنواع مختلفة من "الأرسطوقراطيات" التي عايشها.

تامر أمين: الشرق الأوسط أصبح مسرحًا يديره ترامب

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأحداث في الشرق الأوسط تتحول إلى "مسرح" يديره ترامب، مشيرًا أن التوترات بين إيران وإسرائيل، التي بدت كحرب محتملة، تحولت فجأة إلى سلام بضغطة زر من ترامب.

خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أوضح أمين، أن المشهد السياسي يعج بالتناقضات، من تصريحات متضاربة إلى علاقات متقلبة، مشيرًا إلى أن قرارات ترامب تعكس أهدافًا شخصية ومصالح أمريكية مختلطة.

أبو شقة: القائمة المطلقة والفردي "النظام الأمثل" لمصر حاليًا لتمثيل الفئات الدستورية

حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، الجدل الدائر حول النظام الانتخابي الأمثل لمصر، مؤكداً أن النظام الحالي الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة (المطلقة) هو النظام الأمثل للبلاد في الظرف الراهن.

خلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن كل نظام انتخابي له حسناته وسيئاته، ولا يوجد نظام مثالي بنسبة 100%.

أحمد كريمة يوضح حكم استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الشرعية

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن اللجوء إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" للحصول على فتاوى في الأمور الدينية والفقهية والشرعية أمر غير صحيح وباطل شرعًا.

وقال الدكتور كريمة في تصريحات تلفزيونية: "إن استفتاء 'شات جي بي تي' في الأمور الدينية والفقهية والشرعية، سيكون غير صحيح، موضحًا أن الإفتاء سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط".