كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة، يأتي ذلك في إطار جهوده لتعزيز العمل الحزبي المتخصص في القضايا البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة توفر خدمة نقل منتظمة من وإلى سوق السيارات الجديد، وذلك يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، لتيسير وصول المواطنين إلى السوق.

علق الإعلامي محمود سعد، على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة.

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين لمن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين يوم 8 يوليو 2025.