حدث منتصف الليل| أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح التكميلي.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم المساعدات لأسر ضحايا حادث المنوفية
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.
وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية
نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.
شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.
حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة برئاسة فهمي
أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة، يأتي ذلك في إطار جهوده لتعزيز العمل الحزبي المتخصص في القضايا البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.
وزير الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون كمؤشرات جغرافية بمحافظة مطروح
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
محافظ القاهرة: خدمة نقل منتظمة إلى سوق السيارات الجديد
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة توفر خدمة نقل منتظمة من وإلى سوق السيارات الجديد، وذلك يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، لتيسير وصول المواطنين إلى السوق.
محمود سعد عن حادث الطريق الإقليمي: المصاب جلل والتفاصيل صعبة ومؤسفة
علق الإعلامي محمود سعد، على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة.
أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي وإجراء عاجل للحجز
يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين لمن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين يوم 8 يوليو 2025.
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