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اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"

08:00 ص السبت 28 يونيو 2025

شريف الجعار

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كتب- عمرو صالح:

علق شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم والتي أكد فيها عدم طرد المستأجرين من منازلهم بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تضمنها تعديلات القانون والتي تنص على 7 سنوات كحد أقصى لبقاء مستأجري العينات المؤجرة بغرض سكني و 5 سنوات لغير سكني.

وقال "الجعار"، في تصريحات لمصراوي إن كلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن عدم طرد المستأجرين غير واضحة وتحتاج لمزيد من التفاصيل خاصة وأنه يتحدث عن عدم الطرد وفي نفس الوقت سيكون هناك تحريرًا للعلاقة الإيجارية".

وأكد "الجعار"، على أن المستأجرين متمسكين بالأحكام الدستورية الصادرة بهذا الشأن والقاضية بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد.

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اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم شريف الجعار تعديلات قانون الإيجار القديم امتداد عقود الإيجار لجيل واحد اتحاد المستأجرين ردا على تصريحات مدبولي
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