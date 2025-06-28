كتب- محمد أبو بكر:

تضمنت ضوابط موسم العمرة الجديد 2026-1447هـ، تنظيم إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت أن تكون أماكن السكن معتمدة من السلطات السعودية، وألا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع إلزام شركات السياحة بتوفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الضوابط أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا تزيد المسافة بين مقر الإقامة وساحة الحرم النبوي عن 1200 متر، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مقرات السكن واقعة على شوارع رئيسية وفي مناطق خدمات قريبة لخدمة المعتمرين بشكل أفضل.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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