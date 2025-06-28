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ضوابط العمرة 2026.. السماح للشركات بالإعلان عن البرامج دون إدراج أسعار وسائل السفر

07:00 ص السبت 28 يونيو 2025

مناسك العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، إجازة قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وذلك لتجنب أي خلافات قد تنشأ مع العملاء في حال عدم استقرار أسعار وسائل السفر أو زيادتها.

وبحسب الضوابط، فإنه من حق شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة خلال هذا الموسم.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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