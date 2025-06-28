كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت بداية من اليوم السبت حتى الخميس 3 يوليو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجة الحرارة يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية 31 درجة، والقاهرة الكبرى 37 درجة، وجنوب البلاد 41 درجة.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

واعتبارًا من يوم الأحد 29 يونيو إلى الخميس 3 يوليو تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.