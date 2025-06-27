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صلاح دياب يروي تفاصيل لقائه الأول مع مبارك

11:57 م الجمعة 27 يونيو 2025

المهندس صلاح دياب

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كتب- حسن مرسي:

قال رجل الأعمال صلاح دياب، إن أول لقاء له مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان في حفل زفاف جمال مبارك بدار القوات الجوية.

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق"، على قناة "النهار"، أضاف "دياب"، أن الدكتور فتحي سرور قدّمه: "هذا صلاح دياب من المصري اليوم، لكن مبارك تجاهل التعريف رغم حوار سابق مع الجريدة".

وأوضح، أن مجدي راسخ، زميله في الكلية الفنية العسكرية، قدّمه لاحقًا للرئيس قائلًا: "يا ريس في 5 حاجات مشتركين فيها أنا وصلاح: ساكنين في نفس الحي، دفعة واحدة، دخلنا الفنية العسكرية، اترفدنا في نفس اليوم، واتجوزنا وخلفنا"، مما أثار الضحك بين الحاضرين.

وأشار رجل الأعمال صلاح دياب، إلى أن مبارك اتصل به شخصيًا في 2013 بعد عملية قلب أجراها له الدكتور مجدي يعقوب، معتبرًا المكالمة فرحة كبيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس مبارك وقتها كان يخضع للعلاج في مستشفى المعادي العسكري وأبدى موافقة على زيارتي له للاطمئنان على صحته.

وأكد أن بداياته التجارية بدأت أثناء الدراسة من خلال بيع العسل الطبيعي، حيث استعار 20 صفيحة من مزرعة عائلته في أبو حمص.

وأضاف أنه حوّلها إلى منتج بلاستيكي أنيق باسم "شهد نحل – رحلة البحيرة"، وباعها في متاجر مثل "كويدر" و"الحلويات الشامية"، محققًا أرباحًا تجاوزت 2000 جنيه، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت.

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رجل الأعمال صلاح دياب صلاح دياب يروي لقائه الأول مع مبارك صلاح دياب ببرنامج باب الخلق حوار صلاح دياب مع محمود سعد
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