أديب منفعلًا لحادث إقليمي المنوفية: هاتوا الوزير والمسؤولين واستجوبوهم

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، الذي راح ضحيته 19 أغلبهم فتيات في طريقهن للعمل، يُعد مأساة تستدعي تدخلاً فوريًا.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، شدد أديب أن استمرار مثل هذه الحوادث يطالب بتحرك عاجل من وزير النقل لتفقد الوضع، معقبًا: "لماذا الحوادث في مصر نهائية، الحادث يستدعي تحرك من الحكومة ووزير النقل لتفقد الطريق، انتوا مستنين كام واحد يموت؟".

وتسائل مقدم "الحكاية": "هوا فيه بلد في العالم فيها طريق اسمه "طريق الموت"؟، من 2019 وحصد الأرواح لا يتوقف في الإقليمي بالمنوفية، إزاي من 8 سنين نستلم طريق جديد بالشكل ده؟.

وأوضح أديب، أن وفاة بنات في ريعان الشباب من أجل يومية 130 جنيهًا يثير تساؤلات عديدة حول غياب بيان رسمي من الدولة أو من وزارة النقل حتى الآن.

وأشار إلى أن المسؤول الحقيقي يجب أن يظهر في الأزمات ليشارك الأهالي أحزانهم، متابعًا: "200 ألف جنيه لكل قتيل في حادث الإقليمي بالمنوفية!، ما تولع الفلوس، ليه البني آدم عندنا رخيص؟، بنات في عمر الزهور من قرية كاملة ماتوا عشان يومية بـ130 جنيه، أين بيان الدولة أو الوزارة، المسؤول اللي بجد يظهر وقت الأزمة ويقف ياخد العزا مع الأهالي".

وأكد أن حادث المنوفية ليس الأول ولا الأخير على هذا الطريق، داعيًا رئيس الوزراء لتوضيح موقف الحكومة، مضيفًا: "ولتكن آخر حلقة في البرنامج بتاعي؟.. مين اللي استلم الطريق ده؟.. هاتوا الوزير والمسؤولين واستجوبوهم في البرلمان، ربنا مقلش نسيب الأمر كده، لما تسأل يقولك خذ يمين على طريق الموت وربنا معاك.".

وأضاف أن طلبات برلمانية متكررة لتطوير طريق بنها - الباجور لم تجد ردًا.

وأكد أن الحكومة مسؤولة عن تحسين طرق الغلابة وليس فقط الطرق المخصصة للأغنياء، "الحكومة بتاعتنا معمولة عشان طرق الغلابة مش بس طريق العلمين والساحل بتاع الأغنيا"، مشددًا على ضرورة استدعاء الوزراء والمسؤولين للمثول أمام البرلمان واستجوابهم عما يحدث على طريق الموت بالمنوفية.