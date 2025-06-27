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وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم المساعدات لأسر ضحايا حادث المنوفية

11:29 م الجمعة 27 يونيو 2025

جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي

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(أ ش أ):

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدات لأسر ضحايا حادث المنوفية حادث إقليمي المنوفية تعويضات لأسر ضحايا حادث المنوفية
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