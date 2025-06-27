محمود سعد عن حادث الطريق الإقليمي: المصاب جلل والتفاصيل صعبة ومؤسفة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الإعلامي محمود سعد، على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة.

وقال "سعد" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحادث كبير والمصاب جلل والتفاصيل صعبة ومؤسفة.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية".

وتابع: "ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويربط على قلوب أهاليهم ويصبرهم.. الحقيقة مفيش كلام يتقال".

استيقظت محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، على حادث أليم أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون وتحديدًا أعلى الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بسيارة أجرة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة في طريقهم للعمل بمزرعة لحصد العنب، وأثناء تحركهم في الساعة السابعة صباح اليوم، لقوا حتفهم برفقة السائق.