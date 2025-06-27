كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه الدولة لخصخصة الجامعات الحكومية تزامنًا مع خفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، مع التشديد على استمرار ملكية الدولة الكاملة لهذه الجامعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محافظ القاهرة: خدمة نقل منتظمة إلى سوق السيارات الجديد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة توفر خدمة نقل منتظمة من وإلى سوق السيارات الجديد، وذلك يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، لتيسير وصول المواطنين إلى السوق.

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توجيه حكومي عاجل بشأن ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل. وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

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19 حالة وفاة.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أن محمد جبران، وزير العمل، وجه بسرعة جمع كافة البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.

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شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس غدًا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 28 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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بيان حكومي عاجل بشأن أنباء خصخصة الجامعات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه الدولة لخصخصة الجامعات الحكومية تزامنًا مع خفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، مع التشديد على استمرار ملكية الدولة الكاملة لهذه الجامعات.

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ضوابط العمرة 2026.. إلزام الشركات بتوفير مشرف لكل 50 معتمر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ضوابط العمرة 2026-1447هـ، تضمنت إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من الاكتفاء بمشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي.

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السياحة تُحذر المواطنين قبل بدء موسم العمرة 2026 – تفاصيل

أهابت وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة ضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود الضوابط المعلنة لموسم 1447هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة نفسها، لضمان موسم عمرة ناجح يقدم خدمات متميزة للمعتمرين المصريين، محذرة من المساءلة القانونية في حال ارتكاب أي مخالفات.

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وزير الزراعة: تعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل زراعية قيّمة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا وشركائنا في أوروبا، من أجل بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة.

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