شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة غدًا السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى تكون الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 34 درجة، جنوب الصعيد 41 درجة.