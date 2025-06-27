تامر أمين: الشرق الأوسط أصبح مسرحًا يديره ترامب

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأحداث في الشرق الأوسط تتحول إلى "مسرح" يديره ترامب، مشيرًا أن التوترات بين إيران وإسرائيل، التي بدت كحرب محتملة، تحولت فجأة إلى سلام بضغطة زر من ترامب.

خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أوضح أمين، أن المشهد السياسي يعج بالتناقضات، من تصريحات متضاربة إلى علاقات متقلبة، مشيرًا إلى أن قرارات ترامب تعكس أهدافًا شخصية ومصالح أمريكية مختلطة.

وأشار إلى أن ما يظهر على السطح ليس سوى تمثيلية، بينما الحقيقة تُدار خلف الكواليس بيد مخرجين غير مرئيين، فالأحداث من ضربات إيران لقاعدة العديد إلى استهداف المفاعلات النووية، بدت وكأنها على أعتاب حرب عالمية، لكن تويته لترامب أنهتها في ساعات.

وأضاف مقدم "آخر النهار" أن ترامب يستخدم زر "التوقف المؤقت" لتثبيت الوضع، لكنه يحتفظ بإمكانية إشعال الصراع مجددًا.

وأوضح أمين، أن تأثير الضربات على البرنامج النووي الإيراني لا يزال غامضًا، حيث تؤكد أمريكا وإسرائيل تدمير 70-80% منه، بينما تنفي إيران التأثير الكبير، معتبرة أن المشروع محمي تحت الأرض.

وأشار إلى أن غياب المعلومات الدقيقة يجعل الوضع محاطًا بالضباب، داعيًا الجمهور لعدم الوقوع في فخ الروايات المتضاربة.

وأكد أن المسرحية السياسية لترامب تخلو من المبادئ، حيث تتحكم المصالح الآنية، مشيرًا إلى أهمية البحث خلف الستار لفهم الحقيقة بدلًا من الاكتفاء بالمشهد العلني.