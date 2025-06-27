كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة، يأتي ذلك في إطار جهوده لتعزيز العمل الحزبي المتخصص في القضايا البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.

وقد تم اختيار المهندس خالد فهمي أمينًا للأمانة، لما يتمتع به من خبرات واسعة في العمل البيئي والمجال التنفيذي.

كما تم تعيين كل من:

• أحمد خليل.

• أيمن مختار.

كأمناء مساعدين للأمانة، وضم التشكيل عددًا من الكفاءات والخبرات في المجال البيئي والتنمية المستدامة، حيث شملت عضوية الأمانة المركزية كلًّا من:

• أحمد أبو السعود.

• خالد الفرا.

• هاني كحيل.

• عبده محمدين.

• مصطفى حسنين.

• محمد علاء.

• مايكل حنا.

• أحمد عبدالرسول.

• عبدالرحمن سليمان.

• أسماء مصطفى.

• نيفين عبدالعزيز.

• هناء صلاح.

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يأتي ضمن رؤية الحزب لتعزيز دوره في دعم السياسات البيئية، وطرح مبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

19 حالة وفاة.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية

قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس غدًا السبت

ضوابط العمرة 2026.. إلزام الشركات بتوفير مشرف لكل 50 معتمر