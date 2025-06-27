وفاة الدكتور خيري عبدالحميد مؤسس ورئيس جامعة MSA

كتب- عمرو صالح:

أعلنت جامعة MSA في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إنستجرام عن وفاة رئيس الجامعة الدكتور خيري عبدالحميد مساء اليوم الجمعة.

وقالت الجامعة في منشور لها تنعى أسرة الجامعة ببالغ الحزن والأسى ود. نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة رفيق الكفاح و شريك النجاح أ.د/ خيرى عبد الحميد مؤسس و رئيس الجامعة والذي وافته المنية اليوم.



وتابعت: "لقد فقدت الجامعة برحيله قامة علمية كبيرة وقائدًا أكاديميًا أفنى حياته في خدمة الجامعة وأسهم بعطائه في الارتقاء بها وعلو مكانتها خلال 30 عاماً متواصلة وبعد رحلةٍ حافلة بالعطاء والعلم والعمل المخلص، كانت فيها مصلحة الجامعة نصب عينيه دائمًا".

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