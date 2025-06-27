حسام موافي: تورم الأطراف لمرضى السكري قد ينذر بمشكلات في الكلى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ظهور تورم في اليدين والقدمين لدى مرضى السكري قد يكون علامة على مشكلات كلوية، مؤكدًا أن هذا التورم يستوجب زيارة طبيب باطني فورًا للتقييم.

خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أوضح موافي، أن فقدان البروتينات عبر البول، وهي إحدى مضاعفات السكري على الكلى، يؤدي إلى نقصها في الدم مما يسبب الانتفاخ.

وأشار إلى أن التشخيص يعتمد على تحليل بول لمدة 24 ساعة، حيث يجب ألا تتجاوز كمية الزلال صفر جرام للرجال وجرامًا واحدًا للنساء.

وأكد أن تأثيرات السكري قد تمتد لتشمل الكبد، حيث تتراكم الدهون مما قد يؤدي إلى تليف وانخفاض إنتاج البروتين، مما يفاقم التورم، مضيفًا أن هذه المضاعفات تتطلب متابعة دقيقة.

وأوضح أن الإمساك يُعد عرضًا وليس حالة مرضية بحد ذاته، مشيرًا إلى أن وصفته للإمساك تشمل تناول زبادي مع الردة وعسل النحل، مع إضافة برتقالة كاملة إذا لزم الأمر، وتحديد وقت ثابت للتبرز، مؤكدًا أن من لم يجد تحسنًا بعد تجربة الوصفة يجب أن يستشير طبيبًا لتقييم الحالة بدقة.