(أ ش أ):

كشف الدكتور أحمد البسيونى، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، عن أهمية دور الذكاء الاصطناعي (AI) في علاج السكتات الدماغية، بدءًا من مراحلة التشخيص، ثم العلاج، أو إعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCO الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD).

وأوضح الدكتور أحمد البسيونى، أن الذكاء الاصطناعي يستخدم في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، لتحليل صور الأشعة المقطعية (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بسرعة وبدقة، كما يمكنه التمييز بين السكتة الدماغية الإقفارية "الناتجة عن انسداد" والسكتة النزفية "الناتجة عن نزيف" خلال ثوانٍ، مما يُسرّع اتخاذ القرار.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يساهم في العلاج الفوري، من خلال التوصية بخطة علاج شخصية، حيث يمكنه تحليل البيانات السريرية والصور الطبية واقتراح أفضل خيارات العلاج مثل إعطاء مذيبات الجلطات أو التدخل بالقسطره المخيه، بالإضافة إلى إدارة وتقليل الوقت التشخيص، وهو أمر حيوي تمامًا.

وأضاف الدكتور أحمد البسيوني أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضًا في إعادة التأهيل، من خلال أنظمة المراقبة الذكية عن طريق تتبع التقدم في الحركة والكلام بعد السكتة وتحليل الأداء بشكل، بالإضافة إلى التنبؤ بالمضاعفات والنتائج سواء نسبة الشفاء أو احتمال الانتكاسة باستخدام تحليل شامل للبيانات (العمر، نوع السكتة، مدة العلاج).

وحذر من الاعتماد المفرط على التقنية لأنه قد يؤدي إلى تهميش الخبرة الطبية البشرية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الأطباء، لكنه يعزز قدراتهم ويسرّع اتخاذ القرار، وهو أداة ثورية في تحسين فرص النجاة والتعافي من السكتات الدماغية.