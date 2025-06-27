5 ملايين جنيه.. قيمة خطاب ضمان تنظيم العمرة لموسم 2026

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أنه تم إقرار قيمة خطاب ضمان تنظيم برامج العمرة موسم 2026-1447هـ بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن قيمة خطاب ضمان العمرة 2026-1447هـ ستشمل 1.5 مليون جنيه قيمة خطاب الضمان و3.5 مليون جنيه شيك ضمان بنكي.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

وتضمنت ضوابط موسم العمرة الجديد 2026-1447هـ، تنظيم إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت أن تكون أماكن السكن معتمدة من السلطات السعودية، وألا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع إلزام شركات السياحة بتوفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الضوابط أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا تزيد المسافة بين مقر الإقامة وساحة الحرم النبوي عن 1200 متر، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مقرات السكن واقعة على شوارع رئيسية وفي مناطق خدمات قريبة لخدمة المعتمرين بشكل أفضل.

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