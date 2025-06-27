محافظ القاهرة: خدمة نقل منتظمة إلى سوق السيارات الجديد

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة توفر خدمة نقل منتظمة من وإلى سوق السيارات الجديد، وذلك يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، لتيسير وصول المواطنين إلى السوق.

وتتمثل الخدمة في تشغيل ٨ سيارات تغطي خطين رئيسيين؛ الأول يربط بين سوق السيارات ونادي السكة والعباسية ورمسيس وصولًا إلى ميدان عبد المنعم رياض، فيما يمر الخط الثاني بسوق السيارات ومنطقة التسعين والطريق الدائري حتى موقف العاشر عند مدخل مدينة السلام.

وأوضح صابر أن سوق السيارات الجديد، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد نقلة نوعية في نمط الأسواق المتكاملة، إذ يلبي احتياجات المواطنين الراغبين في بيع أو شراء السيارات ضمن إطار منظم يواكب معايير الجودة العالمية، في ضوء حرص القيادة السياسية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن السوق الجديد يمثل بديلاً حضاريًا عن السوق القديم بمنطقة العاشر من رمضان، الذي كان يشهد مظهرًا عشوائيًا ويتسبب في اختناقات مرورية كبيرة.

وأضاف أن السوق الجديد يتميز بعناصر الأمان وسرعة إنهاء الإجراءات، ما يمنح المتعاملين ثقة كاملة في الوضع القانوني والفني للمركبات، مع إمكانية إجراء الفحص الفني داخل ورش الصيانة المتوفرة بالسوق، وإنهاء جميع معاملات البيع والشراء في نفس اليوم دون الحاجة للتنقل إلى جهات متعددة، ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطن.

ويقع السوق الجديد بطريق العين السخنة، عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب، بالقرب من محمية وادي دجلة، ويمتد على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع (57 فدانًا)، ويتسع لحوالي 4000 سيارة. ويضم السوق 14 مكتبًا للمرور، و5 مكاتب نيابة عامة، و9 مكاتب شهر عقاري، بالإضافة إلى 7 فروع للبنوك، و8 ورش لصيانة السيارات.

كما يتوفر بالسوق مسجد يتسع لـ 250 مصلٍ، ومطاعم وكافيتريات، ودورات مياه، ومظلات للمركبات والأفراد، وساحات انتظار، ومعارض للسيارات، إلى جانب خدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف.

وتم تزويد السوق بكاميرات مراقبة تغطي كامل الموقع، ونظام إذاعة صوتية، وشبكتي إنذار ومكافحة حريق، فضلًا عن ربطه بشبكة الطرق الجديدة لسهولة الوصول إليه من مختلف أنحاء العاصمة.