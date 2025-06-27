توجيه حكومي عاجل بشأن ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل. وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وكلف الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات الحادث المؤلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، إضافة إلى المصابين.

وأوضح أنه سيتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وبحسب البيانات الأولية، أسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم لأعمالهم اليومية.

وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، ومنوف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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