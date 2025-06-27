19 حالة وفاة.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أن محمد جبران، وزير العمل، وجه بسرعة جمع كافة البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.

أضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المستحقين لكل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

يذكر أن محافظة المنوفية، استيقظت صباح اليوم الجمعة، على حادث أليم أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون وتحديدًا أعلى الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بسيارة أجرة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة في طريقهم للعمل بمزرعة لحصد العنب، وأثناء تحركهم في الساعة السابعة صباح اليوم، لقوا حتفهم برفقة السائق.

وفيات الطريق الإقليمي بالمنوفية.. 18 فتاة وسائق الميكروباص

أكدت مديرية الصحة بالمنوفية لمصراوي، أن الحادث أسفر عن مصرع 18 فتاة ورجل نقلوا إلى المستشفيات التالية: 6 وفيات بمستشفى قويسنا العام، 6 حالات وفاة بمستشفى أشمون العام، 5 حالات وفاة و3 مصابين بمستشفى الباجور التخصصى، حالتين وفاة بمستشفى سرس الليان.

أهالي ضحايا إقليمي المنوفية: أغلب الحالات من قرية كفر السنابسة

تبين أن جميع الحالات من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والسائق فقط من قرية طملاي، وأعمار الفتيات أقل من 21 عامًا.

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